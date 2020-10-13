Помощь Прибалтике в «транзитном возмездии» изменит экономику Белоруссии

В мире начался новый цикл торговых войн. Теперь при выборе экономического партнера полагаются на его надежность, а не экономические критерии. Об этом в беседе с изданием Baltnews рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Сейчас происходит общее изменение критериев, на основании которых выбираются экономические партнеры, транспортные и логистические цепочки», — дополнил он.

Депутат Государственной думы Артем Туров рассказал Baltnews, что российские транспортные компании заинтересованы в переориентировке белорусских транспортных потоков. Дело в том, заметил парламентарий, что страны Балтии, через порты которых идет большая часть белорусского грузопотока, позволяют себе недружественные заявления и действия в адрес Минска. По его мнению, в сложившихся условиях переориентировать транзит на российские порты было бы со стороны Минска правильным решением не только с политической точки зрения, но и с позиции безопасности.

«Мы видели, что наши компании заинтересованы в этом. "Российские железные дороги" выступили с заявлением о поддержке возможной переориентации для того, чтобы доставлять грузы до портов с очень большой скидкой (обсуждается около 50%) для Беларуси», — добавил депутат.

Также Туров напомнил, что между Россией и Белоруссией уже есть логистические автомобильные и железнодорожные цепочки. Но сейчас для переориентации грузопотока необходимо вырабатывать экономические и юридические механизмы. Это, по его словам, может быть сделано уже к концу нынешнего года.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко в ответ на санкции, веденные странами Балтии в отношении ряда высокопоставленных чиновников из Белоруссии, заявил, что Минску есть чем ответить. Транспортные потоки из Белоруссии в Европу, которые, по словам Лукашенко, формируют треть бюджета Литвы, могут быть переориентированы в порты Ленинградской области.