Вакцина "Спутник V" исключает возможность заражения коронавирусом

Человек, которому сделали инъекцию вакцины "Спутник V" не сможет заразиться коронавирусом или заразить других. Такое заявление сделала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, пишет ТАСС.

Эксперт отметила, что Минздрав часто получает вопросы касательно того, как переносится вакцина, и есть ли после нее риск подхватить инфекцию. Она подчеркнула, что заразиться коронавирусом после прививки нельзя. Драпкина также отметила, что порядка 10% добровольцев, испытавших на себе "Спутник V" рассказывают о небольшом повышении температуры тела.