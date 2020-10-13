15:51 13 Октября 2020Общество
Вакцина "Спутник V" исключает возможность заражения коронавирусом
Человек, которому сделали инъекцию вакцины "Спутник V" не сможет заразиться коронавирусом или заразить других. Такое заявление сделала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, пишет ТАСС.
Эксперт отметила, что Минздрав часто получает вопросы касательно того, как переносится вакцина, и есть ли после нее риск подхватить инфекцию. Она подчеркнула, что заразиться коронавирусом после прививки нельзя. Драпкина также отметила, что порядка 10% добровольцев, испытавших на себе "Спутник V" рассказывают о небольшом повышении температуры тела.