Байден не смог вспомнить, на какую должность он баллотируется

Демократ Джо Байден на выступлении в штате Огайо заявил, что баллотируется в Сенат, а не в президенты США. Об этом пишет "Правда.Ру".

Джо Байден является кандидатом в президенты США от Демократической партии. Однако в Огайо, где прошел митинг, Байден забыл об этом.

"Мы собрались вместе, поэтому я баллотируюсь как гордый демократ в Сенат", — объявил политик.

Байден неоднократно удивлял своими высказываниями. Однажды он заявил, что проработал в Сенате 180 лет. Перед этим публично перепутал количество смертей от коронавируса.

Действующий президент США Дональд Трамп решил, что его соперника следует проверить на употребление наркотических веществ. Байден отказался пройти тест.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Первые теледебаты Трампа и Байдена прошли на повышенных тонах и с взаимными оскорблениями.