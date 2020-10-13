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15:45   13 Октября 2020
Общество

Башар Асад окажет помощь регионам Сирии, пострадавшим от пожаров

Башар Асад окажет помощь регионам Сирии, пострадавшим от пожаров

Президент Сирии Башар Асад посетил деревню Балуран на севере провинции Латакия, населенный пункт пострадал от недавних пожаров в регионе, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

12 октября усилиями самолетов ВКС РФ в Сирии были ликвидированы пожары в провинциях Латакия, Хомс и Тартус. Борьбу с огнем тогда осложнили как неблагоприятные погодные условия, так труднодоступность очага возгорания из-за особенностей местности. Как передала пресс-служба сирийского лидера, Башар Асад прибыл в пострадавшие от огня районы для встречи с представителями местного самоуправления.

Президент приехал в район вместе с министром местного самоуправления и экологии, главой министерства сельского хозяйства и губернатором Латакии.

"Специалисты гражданской обороны проявили большое мужество в тушении пожаров. Мы видели и героизм бойцов Сирийской Арабской Армии, помогавшей в ликвидации возгораний", — сказал президент САР.

Асад также лично посетил деревню Балуран и встретился с жителями населенного села Басот в провинции Латакия, где пообещал, что власти страны окажут финансовую поддержку гражданам, которые пострадали от пожаров.

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Автор: Руслан Неглинный
#латакия #башар асад #пожар в латакии

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