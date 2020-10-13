Башар Асад окажет помощь регионам Сирии, пострадавшим от пожаров

Президент Сирии Башар Асад посетил деревню Балуран на севере провинции Латакия, населенный пункт пострадал от недавних пожаров в регионе, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

12 октября усилиями самолетов ВКС РФ в Сирии были ликвидированы пожары в провинциях Латакия, Хомс и Тартус. Борьбу с огнем тогда осложнили как неблагоприятные погодные условия, так труднодоступность очага возгорания из-за особенностей местности. Как передала пресс-служба сирийского лидера, Башар Асад прибыл в пострадавшие от огня районы для встречи с представителями местного самоуправления.

Президент приехал в район вместе с министром местного самоуправления и экологии, главой министерства сельского хозяйства и губернатором Латакии.

"Специалисты гражданской обороны проявили большое мужество в тушении пожаров. Мы видели и героизм бойцов Сирийской Арабской Армии, помогавшей в ликвидации возгораний", — сказал президент САР.

Асад также лично посетил деревню Балуран и встретился с жителями населенного села Басот в провинции Латакия, где пообещал, что власти страны окажут финансовую поддержку гражданам, которые пострадали от пожаров.