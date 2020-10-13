Штраф за отказ удалять запрещенный контент в Сети возрастет в РФ

Владельцы сайтов, которые отказываются удалять со своих ресурсов запрещенную информацию, могут получить взыскания до 15 миллионов рублей, передает ТАСС.

Члены Госдумы РФ во время пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект об изменении суммы штрафов для административных правонарушений. Собственники, которые отказываются удалять контент, получат штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания составит от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. Если правонарушение повторится, то сумма увеличится вдвое.

Если информация носит в себе призывы к экстремизму, детскую порнографию или способы и методы разработки наркотических средств, то сумма наказания может дойти до 15 миллионов рублей для юрлиц.