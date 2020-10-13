15:41 13 Октября 2020Армия
Турция выступила за вывод военных Армении из Карабаха
Власти Турции поддерживают усилия по установлению мира на территории Нагорного Карабаха. Однако Вооруженным силам Республики Армения следует покинуть регион, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Таким образом Анкара в очередной раз подтвердила, что поддерживает Азербайджан в карабахском конфликте, который обострился с конца сентября.
На прошлой неделе в столице России состоялась встреча дипломатических представителей Баку и Еревана, которая завершилась заключением договоренностей о прекращении огня. Режим введен в Карабахе с полудня 10 октября, однако соблюдается не в полной мере.