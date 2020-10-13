Трамп станцевал на костях погибших от COVID-19 во Флориде

Переболевший коронавирусом Дональд Трамп провел свой первый митинг после выздоровления в «колеблющимся» штате Флорида. 11 октября 2020 года американский президент официально заявил, что «победил COVID-19» и чувствует себя отлично. Также глава Белого дома добавил, что приобрел «иммунитет» от заболевания.

Неуязвимый Трамп

Британская газета The Guardian пишет, что с помощью митинга во Флориде Трамп старался показать свою энергичность и желание дальше участвовать в президентской гонке. В 2016 году штат поддержал его кандидатуру. Сейчас американский президент нуждается в голосах жителей солнечного региона, которые слушали речи республиканца без масок.

«Я чувствую себя таким могущественным. Я войду в эту толпу. Я войду туда, и расцелую всех в этой толпе. Я буду целовать парней и красивых женщин – всех», — охрипшим голосом уверял 45-й президент США.

Выборы нового американского лидера состоятся в США 3-го ноября 2020 года. За несколько недель до судьбоносного дня Трамп хочет вернуться к полноценному графику своих митингов. Кандидат от Республиканской партии всеми силами старается удержать сторонников. Согласно результатам соцопросов, демократ Джозеф Байден опережает его на десять пунктов.

Победа любой ценой

Значительную поддержку Трампу оказывают пожилые люди, но сейчас их голоса становятся малочисленными из-за коронавируса. Больше всего к COVID-19 восприимчивы люди в возрасте. Всего, по состоянию на 13 октября 2020 года, в США зафиксировано 214 879 случаев заболевания.

При существующей угрозе коронавируса Трамп и его администрация поставили во главу угла борьбу за голоса избирателей. Аналитики центров по контролю и профилактике заболеваний полагают, что во время пандемии самую большую опасность представляют массовые скопления людей, где трудно держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Митинг Трампа во Флориде проходил на улице, что снижает риск заражения COVID-19. Но отсутствие социальной дистанции и масок на большинстве зрителей обеспокоили экспертов.

За несколько часов до выступления американского лидера перед сторонниками ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявлял, что проведение крупных шествий и митингов «может принести неприятности». По его словам, американцы должны быть более бдительны:

«Данные по заболевшим коронавирусом говорят сами за себя. Такие результаты объясняются также и массовыми скоплениями людей, особенно, если там много людей без масок. Сейчас не самое подходящее время для всего этого. Если посмотреть на то, что сейчас происходит в США с коронавирусом, то можно понять, что ситуация очень серьезная».

Тем временем личный врач президента Шон Конли сообщает, что Трамп проходил несколько экспресс-тестов, которые показывали отрицательный результат на коронавирус в течение нескольких дней подряд. Однако специалист не стал указывать подробности лабораторных исследований и того, в какие именно дни президент США проверялся на COVID-19.

Байден из подвала

Республиканец характеризует своего главного оппонента Джо Байдена, как хрупкого и бессильного человека, который не всегда способен выйти к людям «из своего подвала». Поэтому такие энергичные выступления, как во Флориде, отлично отражают предвыборную политику действующего президента США.

Байден 12 октября выступал в городе Цинциннати, штат Огайо. Митинг проходил дистанционно, демократ обращался к сторонникам через экран монитора. Такой формат подразумевает прямое общение со зрителями. Отвечая на вопросы избирателей о политике Трампа по время пандемии, Байден задал риторический вопрос:

«Сколько пустых стульев вокруг обеденного стола из-за его [Трампа] небрежности?».

Пока Байден обсуждал планы по борьбе с пандемией, Трамп пошел еще дальше – он обсуждал план высадки американских космонавтов на Марс и противодействия «фейковым СМИ». После выздоровления президент вернулся к излюбленным речам, которые мало связаны с реальностью. В частности, он вспомнил про то, что Мексика «должна платить за пограничную стену».

В ближайшее время Трамп хочет провести еще ряд предвыборных митингов без каких-либо мер предосторожности в связи с коронавирусом.

Во время своего выступления в Огайо Джо Байден забыл о том, куда он баллотируется. В заключении выступления кандидат на президентское кресло сказал, что он «гордый демократ», который «баллотируется в Сенат».

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