Закон о правительстве России избавит власть от «котов в мешке»

Во вторник, 13 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект о правительстве РФ. 22 сентября в нижнюю палату парламента его внес президент Владимир Путин в рамках реализации новых положений Конституции.

#Заседание: Госдума приняла в первом чтении ряд инициатив, касающихся Правительства РФ, Конституционного Суда и прокуратуры. Все законопроекты внесены Президентом России в связи с новыми положениями Конституции. ❗️ Подробности - на нашем сайте: https://t.co/OZgBq29wSo pic.twitter.com/huaC0Zz0GC — Государственная Дума (@dumagovru) October 13, 2020

Документ закрепляет место кабмина в системе публичной власти, порядок его формирования и полномочий, а также предусматривает ограничения для членов правительства. Законопроект поддержали 349 депутатов, один проголосовал против, а двое воздержались.

О том, какие изменения коснутся российской политической системы в будущем, — в материале «Политики Сегодня».

Об изменениях в составе правительства

Согласно законопроекту, устанавливается новый порядок формирования правительства, в результате которого роль парламента усиливается.

Теперь глава государства сможет назначить председателя кабмина, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения депутатами Госдумы. На рассмотрение кандидатур нижней палате отводится неделя.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, право народных избранников назначать членов кабмина повысит ответственность самих депутатов за «принимаемые совместно с правительством решения». Председатель Госдумы рассчитывает на то, что и у министров должно обостриться чувство ответственности перед гражданами.

Главы Минобороны, МВД, МЧС, Минюста, МИД России утверждаются на должность президентом после согласования с Советом Федерации. Также глава государства предлагает кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь, представляет претендентов на должности вице-премьеров.

У президента РФ будет право отстранить любого из министров, а также распустить Госдуму и назначить новые выборы в случае, если парламент трижды отклонит предложенные кандидатуры.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с «Политикой Сегодня» подчеркнул, что новая процедура формирования правительства станет более прозрачной. По его словам, законопроект также усилит роль не только самого парламента, но и избирателей.

«Здесь, прежде всего, важен сам вектор, который задает этот законопроект, а не механизм. Сама тенденция. Потому что теперь чиновник, прежде чем занять ту или иную должность министра, вице-премьера, должен будет предстать перед парламентом, рассказать о своих взглядах, о своей программе. И уже не будет назначаться "кот в мешке", как это было до недавнего времени», — рассказал Емельянов.

В законопроекте сказано, что президент РФ вправе освободить от должности любого из членов правительства без роспуска всего кабмина. То есть отставка премьер-министра не повлечет за собой уход остальных министров.

Как отметил Емельянов, это сделает правительство более гибким: за возможные неудачи будет нести ответственность не коллектив, а каждый министр в отдельности.

«Усиливается персональная ответственность каждого министра. Теперь за коллективную ответственность не спрячешься. Каждый должен отвечать за ту секцию, которую он занимает, за те провалы или успехи, которые он достиг или не достиг на своей должности. Зачем отправлять в отставку все правительство, если, скажем, проваливает работу министр экономики или министр здравоохранения? Его персонально и надо отправлять в отставку», — не сомневается первый зампред комитета ГД.

О новых задачах правительства

В законопроекте также отражены новые поправки в Конституцию. Так, за правительством РФ закрепляется задача проводить единую «социально ориентированную» государственную политику в различных сферах общества: культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, семьи и традиционных ценностей, а также охраны окружающей среды.

Кабмин призван обеспечить гарантии минимального размера оплаты труда не менее прожиточного минимума по России в целом. Если ранее правительство формировало и реализовывало федеральные целевые программы, то теперь будет отвечать еще и за национальные цели, проекты и общенациональные планы действий.

Правительство будет принимать меры не только по защите суверенитета страны, но и поддерживать международный мир и безопасность на принципах невмешательства. На председателя правительства возлагается полная ответственность перед президентом за работу кабинета министров.

После окончательного принятия поправок в закон о правительстве, в Госдуму будет внесен законопроект о Государственном совете. Его возглавит президент России Владимир Путин, в Конституции уже закреплены его полномочия по формированию этого органа. Об этом сообщил председатель комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Он подчеркнул, что сейчас проект находится в «высокой степени готовности».

Крашенинников заявил о высокой степени готовности поправок о Госсоветеhttps://t.co/bz10VEanEp — Интерфакс (@interfax_news) October 13, 2020

Во вторник, 13 октября, Госдума также приняла в первом чтении президентские поправки в законы «О прокуратуре» и «О Конституционном суде». Согласно первому законопроекту, генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. В свою очередь Конституционный суд получил право выносить постановление об исполнении решений межгосударственных органов.

#Заседание: Первое чтение прошел законопроект, устанавливающий ответственность в случае, если провайдеры и владельцы сайта не удаляют противозаконную информацию - например, призывы к экстремизму. pic.twitter.com/Ur7IG3uBMr — Государственная Дума (@dumagovru) October 13, 2020

Кроме того, первое чтение прошел законопроект о возможности приватизации земель национальных парков. Так, предлагается не изымать из оборота и предоставлять земельные участки в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.