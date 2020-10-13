Навальный и его соратники ответят в суде за клевету в адрес Пригожина

Юристы предпринимателя Евгения Пригожина приступили к процедуре подачи судебных исков в адрес Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко, а также Владимира Милова, сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Иски о защите чести и достоинства в отношении блогера Алексея Навального и его соратников призваны привлечь к ответственности этих личностей за публикации и заявления оскорбительного характера, содержащие клеветническую информацию в адрес бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина, гласит сообщение пресс-службы "Конкорда". Уточняется, что обращения должны понудить Навального, Соболь, Волкова, Шевченко и Милова уважать чужие права и законные интересы.