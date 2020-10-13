Малькевич: Шугалей может рассказать о преступлениях Фатхи Башаги

Александр Малькевич в эфире канала "Великая Джамахирия" заявил, что Максима Шугалея удерживают в тюрьме, так как он может рассказать о преступлениях Правительства национального согласия, Фатхи Башаги и о связи триполитанских властей с террористами.

По мнению руководителя Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича, выраженном в эфире "Великой Джамахирии", социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили из-за того, что им стала известна информация о преступлениях "правительства", возглавляемого Файезом Сарраджем, а также контрабандные пути перевозки наркотиков и оружия. Об этом рассказывает Федеральное агентство новостей.

По словам главы Фонда, боевики также рассчитывают на то, что смогут использовать Шугалея в качестве инструмента воздействия на представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и на Россию, однако на шантаж они не поддадутся. Малькевич отметил, что Шугалей имел множество связей в Ливии и мог получить свидетельства сотрудничества ПНС с боевиками запрещенных в РФ террористических группировок "Братья-мусульмане" и "Исламское государство". Социолог мог узнать о путях контрабанды оружия, наркотиков и людей, а также множественных нарушениях триполитанского "правительства". Возможность огласки подобных результатов исследования могла напугать Сарраджа и главу МВД так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагу.

Малькевич напомнил, что социолог и его переводчик удерживаются в ливийской тюрьме "Митига" уже более полутора лет. Тюрьма находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС). Заключенным так и не были предъявлены официальные обвинения, а причиной задержания стала якобы попытка россиян повлиять на ливийские выборы. Глава ФЗНЦ настаивает на том, что действия боевиков следует рассматривать как похищение.