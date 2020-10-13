Глава Минздрава Сирии на сессии ВОЗ призвал Запад отменить санкции

Власти САР приняли участие в 67-й сессии Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) для стран Восточного Средиземноморья. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на информационное агентство SANA.

Конференция пройдет в онлайн-формате и продлится два дня. В мероприятии успел принять участие министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Геббаш, избранный заместителем председателя 67-й сессии. Выступая на конференции, он рассказал о негативных последствиях пандемии коронавируса.

Так, коронавирус, по его словам, затронул экономику, здравоохранение и общество во всех странах мира. Для победы над этой напастью необходимы совместные усилия и отсутствие разногласий, уверен сирийский министр, передает ФАН.

Глава Минздрава Сирии сообщил, что врачи самоотверженно продолжают сражаться с коронавирусом, несмотря на сложности, вызванные борьбой с террористами и санкциями Запада. В заключение аль-Геббаш призвал отменить их, чтобы облегчить работу здравоохранения.