Депутат подтвердил нехватку денег у Украины на пенсии

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что у Киева нет денег для компенсации роста дефицита Пенсионного фонда Украины. По его словам, снижение ставки единого социального взноса привело к дефициту украинского ПФ.

«Не могу сказать, что до этого не было дефицита. Но после этого он стал колоссальным. В бюджете-2021 он заложен на уровне 203,8 миллиарда гривен», — сказал Гетманцев в интервью ТСН.

Заявления премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, что через 15 лет страна не сможет выплачивать украинцам пенсии, не предсказания апокалипсиса, а математика, продолжил депутат.

«Украинская нация стареет, как и любая другая европейская нация. И это факт. Но, в отличие от европейских стран, у нас нет такой денежной подушки, которая могла бы компенсировать отчисления в Пенсионный фонд», — добавил Гетманцев.

Сейчас в стране работают 16,1 млн украинцев, а 11,3 млн граждан — пенсионеры, напомнил депутат. Тенденция, по его словам, только ухудшится.

«Это правда, потому что демографическая ситуация у нас такая. Многие люди выехали», — разъяснил Гетманцев.

Ранее индивидуальных предпринимателей на Украине освободили от уплаты единого социального взноса в связи с пандемией коронавируса. Ведь карантин ударил по доходам таксистов, курьеров, по всей сферы торговли и услуг.

Многие остались без работы, но освобождение от уплаты ЕСВ также лишило украинский Пенсионный фонд поступлений в млрд гривен. Также в стране стало меньше сотрудников, платящих взносы в ПФУ. Количество таких украинцев сократилось 565 тысяч человек.

При этом украинский премьер Шмыгаль не только назвал критическим соотношение работающих к пенсионерам, но и предрек ухудшение демографической ситуации, которая закончится остановкой выплат пенсий.

«Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение станет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам», — заявил он.

Украинский депутат Нина Южанина раскритиковала подобные высказывания премьера, поскольку, по ее мнению, Шмыгаль побуждает граждан не платить единый социальный взнос.

«Что касается заявления Шмыгаля. Слушайте, это все равно, что сказать: «Не платите ничего, потому что вы ничего не получите». Поэтому эту историю надо забыть», — считает Южанина.