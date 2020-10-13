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14:54   13 Октября 2020
Политика

Россия и ЕС обсудили ситуации в Карабахе, Белоруссии и Донбассе

Россия и ЕС обсудили ситуации в Карабахе, Белоруссии и Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

На встрече подняли вопросы, касающиеся ситуаций в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Донбассе. Отдельно стороны обсудили положение дел по соблюдению Минских соглашений.

В ходе беседы российский министр подчеркнул, что, если Европа хочет добиться стабилизации обстановки, нагнетание антироссийских настроений ей не поможет. Лавров также добавил, что Евросоюзу пора прекратить попытки вести дела с РФ с позиции собственного превосходства.

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Автор: Юлия Яковлева
#европарламент #лавров #боррель

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