Россия и ЕС обсудили ситуации в Карабахе, Белоруссии и Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

На встрече подняли вопросы, касающиеся ситуаций в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Донбассе. Отдельно стороны обсудили положение дел по соблюдению Минских соглашений.

В ходе беседы российский министр подчеркнул, что, если Европа хочет добиться стабилизации обстановки, нагнетание антироссийских настроений ей не поможет. Лавров также добавил, что Евросоюзу пора прекратить попытки вести дела с РФ с позиции собственного превосходства.