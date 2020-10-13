Пресс-служба Зеленского перепутала флаги Польши и Индонезии

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского опубликовала в Twitter пост о его встрече с польским коллегой Анджеем Дудой. Вместо флага Польши был размещен флаг Индонезии.

Запись, опубликованная 12 октября, сделана от имени Зеленского. Об этом пишет Украина.ру.

"Мы полны решимости активизировать наши торговые отношения и укреплять экономические связи", — такая запись появилась в аккаунте Зеленского.

При оформлении поста были перепутаны флаги Польши и Индонезии. Они состоят из полосок красного и белого цветов, различается только их расположение. В пресс-службе украинского президента вскоре заметили ошибку и исправили ее, но пользователи указали на неграмотность окружения украинского гаранта.

Недавно Зеленский сделал громкое заявление по поводу работы на посту главы государства. Как отмечается в материале "Парламентской газеты", он готов уйти с занимаемой должности, если ситуация в Донбассе не будет разрешена.