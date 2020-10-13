Иранский генерал заявил о готовности страны воевать с боевиками в Карабахе

Командир Корпуса Cтражей Исламской революции Рагим (КСИР) Нойе Егдам, являющийся близким другом военачальника Касема Сулеймани, рассказал, кого и при каких условиях Иран готов поддержать в карабахском конфликте. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

В беседе с корреспондентом издания Егдам заявил, что Азербайджан стал намного сильнее и опытнее, а потому война, вспыхнувшая в Карабахе, сильно отличается от первых боестолкновений. Баку долго ждал решения конфликта мирным путем, но, не видя подвижек, пошел на такой шаг.

"Этот шаг подчеркивает суверенность политики Азербайджана, говорит о том, что западные силы потеряли над ним свою власть", — заявил командир КСИР.

На вопрос журналиста о том, готов ли Иран вмешаться в карабахский конфликт, генерал ответил утвердительно. Он уточнил, что Тегеран всегда выступает за мир в регионе и выступает против кровопролития. Но если Баку попросит помощи, иранские добровольцы всегда помогут, поскольку считают, что территория Нагорно-Карабахской Республики принадлежит Азербайджану.