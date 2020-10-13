Москвичам упростили порядок получения детских выплат

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру получения выплат на детей. Соответствующее распоряжение обнародовала столичная мэрия.

Теперь от граждан не требуется предоставление информации с места работы, а также документы от органов опеки и попечительства. Ранее эти сведения были необходимы для получения выплат на детей.

Теперь ведомства сами будут обмениваться данными о заявителях в электронной форме.

Соответствующие изменения уже внесены в правовые акты города.