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14:38   13 Октября 2020
Общество

Москвичам упростили порядок получения детских выплат

Москвичам упростили порядок получения детских выплат

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру получения выплат на детей. Соответствующее распоряжение обнародовала столичная мэрия.

Теперь от граждан не требуется предоставление информации с места работы, а также документы от органов опеки и попечительства. Ранее эти сведения были необходимы для получения выплат на детей.

Теперь ведомства сами будут обмениваться данными о заявителях в электронной форме.

Соответствующие изменения уже внесены в правовые акты города.

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Автор: Яна Либерман
#москва #дети #выплаты

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