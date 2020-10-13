14:38 13 Октября 2020Общество
Москвичам упростили порядок получения детских выплат
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру получения выплат на детей. Соответствующее распоряжение обнародовала столичная мэрия.
Теперь от граждан не требуется предоставление информации с места работы, а также документы от органов опеки и попечительства. Ранее эти сведения были необходимы для получения выплат на детей.
Теперь ведомства сами будут обмениваться данными о заявителях в электронной форме.
Соответствующие изменения уже внесены в правовые акты города.