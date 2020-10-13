Нижегородской стрелок разбил стекла в квартире пенсионерки

Устроивший стрельбу в Нижегородской области молодой человек задел жилой дом. Пули прилетели в окно квартиры пожилой женщины. Пенсионерка считает, что чудом осталась жива, передает "360".

Парень, открывший огонь по толпе в Нижегородской области, повредил жилой дом в поселке Большеорловское. Во время стрельбы 18-летний молодой человек разбил три стекла в квартире пожилой женщины. Пенсионерка уверена, что по счастливой случайности избежала травм, передает телеканал "360".

"Перешла на кухню от балкона и забабахало. <…> Сегодня счастье мое не умереть, наверное", — призналась бабушка.

Сам соседи рассказали, что находятся в шоке от случившегося, поскольку считали юношу спокойным, а его семью благополучной. По их словам, стрелок никогда не позиционировал себя с негативной стороны и все время гулял с собакой.

Трагедия произошла накануне днем под Нижним Новгородом. По данным СК, 18-летний Данил Монахов выстрелил в свою бабушку, которая скончалась от серьезных травм в больнице, а затем пристрелил еще троих человек. Еще трое местных жителей получили ранения, они находятся в критическом состоянии под наблюдением медиков. Самого стрелка позже нашли мертвым. Правоохранители устанавливают иные детали события.