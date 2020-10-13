Остров раздора. Как США связали из Тайваня гордиев узел для Китая

МИД Китая выразил недовольство действиями Вашингтона: Государственный департамент одобрил очередную сделку с Тайванем на поставку вооружения.

«Это грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение суверенитета Китая и нанесение вреда его интересам в сфере безопасности. Китайская сторона выражает в этой связи решительный протест», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат потребовал от Вашингтона отказаться от поставок оружия на Тайвань, а также подчеркнул, что США должны соблюдать «Шанхайские коммюнике» и следовать принципу «одного Китая» (исключает любые сделки с Тайванем в обход Пекина).

Остров невезения

За свою независимость Тайвань борется с 1949 года. До этого момента остров в Тихом океане считался одной из провинций Китая. В ходе гражданской войны в стране этот клочок земли заняли силы Чан Кайши – главы партии Гоминьдан. С тех пор Тайвань сохранил флаг и другие атрибуты Китайской Республики, которая существовала до прихода коммунистов к власти.

Сейчас остров носит название Китайской Республики, которую признают 17 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН). Пекин же называет Тайвань «мятежной провинцией», не признавая независимость государства и требуя от других стран следовать принципу «Одного Китая».

США отметились в истории острова в 1972 году. Тогда Китай посетил американский президент Ричард Никсон, который вместе с Мао Цзэдуном подписал «Шанхайское коммюнике». В нем говорилось, что «освобождение Тайваня является внутренним делом Китая, в которое ни одна другая страна не имеет права вмешиваться». Официальный Вашингтон согласился и заверил, что заинтересован в «мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китайцами».

Однако в 1979 году американский Конгресс принял Закон о взаимоотношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act, TRA). В соответствии с ним США имеют «особые обязательства» перед самопровозглашенной страной, а также могут прийти на помощь островитянам в случае военного вторжения со стороны Китая. С тех пор Вашингтон поставляет Тайваню вооружение.

После такого шага в Пекине заявили, что «тайваньский вопрос» является главной проблемой, которая препятствует установлению дружественных отношений между США и Китаем. Подобная риторика дипломатов КНР привела к еще одному китайско-американскому коммюнике 1982 года. В нем Вашингтон пообещал, что «постепенно сократит продажи оружия Тайваню». Предполагалось, что со временем поставки окончательно прекратятся.

Соседи с оружием

Спустя 40 лет можно сказать, что объем вооружения, которое США переправляют на остров, только увеличивается. В 2020 году речь идет о продаже Тайваню крылатых ракет воздушного базирования SLAM-ER, установок реактивных систем залпового огня HIMARS, а также внешних сенсорных блоков для истребителей-невидимок F-16.

Китай продолжает утверждать, что Тайвань – это 23-я провинция, а США не торопятся ограничивать поставки вооружения на остров. Бывший заместитель секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), старший преподаватель НИУ ВШЭ Владимир Захаров объяснил, что сегодня «тайваньский вопрос» становится серьезным раздражителем и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином.

«Китай это [поставка вооружения на Тайвань — прим. ред.] сильно беспокоит. В Пекине неоднократно заявляли, что если Тайвань официально объявит себя независимым, то Китай будет принимать меры военного характера. Поэтому остров ощущает на себе постоянное военное давление со стороны Пекина. А сейчас еще и США пошли в открытую конфронтацию с Китаем, и Тайвань там – не единственная проблема», — заявил специалист.

Продажа оружия Тайваню – это одна из составляющих стратегической игры Вашингтона, которая подразумевает создание плотного кольца стран-сателлитов вокруг Китая. На первых местах в антикитайском курсе стоит Япония, Австралия и Южная Корея. Геополитическую осаду США также продолжает Индия, которая после конфликта с Китаем (май-июнь 2020 года) начала еще более тесно сотрудничать с американцами.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что США одобряют независимую позицию Индии в международных делах и видят огромные перспективы для сотрудничества Вашингтона и Нью-Дели в области безопасности.

«Для китайцев эта ситуация малоприятна. Если США пошли на нарушение китайско-американских коммюнике, то это значит, что Вашингтон готов в будущем еще больше исказить свой "нейтралитет" по отношению к Тайваню. Но это обострение касается не только США и Китая. В этот узел, который пытаются затянуть вокруг Китая американцы, ввязываются и другие страны», — добавил Захаров.

США используют все свои ресурсы, чтобы прямое давление на Китай дополнить внешней угрозой от других государств, считает китаевед. По его мнению, сейчас Пекин не пойдет на кардинальные меры, чтобы образумить Вашингтон.

«Это будет, конечно, резкая реакция, но не силовая, что очень важно. Пока сопротивление остается в дипломатическом поле. Китай в меру осторожен. Он борется с США локально, но их противостояние уже достигло масштабов соперничества США и СССР во время холодной войны», – подытожил Захаров.

Ранее официальный представитель минобороны КНР Жэнь Гоцян заявлял, что у Китая достаточно сил и средств, чтобы не допустить вмешательства иностранных государств в дела страны и ситуацию с Тайванем. Он напомнил про Народно-освободительную армию Китая, которая готова «противодействовать независимости Тайваня».