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13:51   13 Октября 2020
Происшествия

Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в следственный изолятор

Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в следственный изолятор

Бывший президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, сообщает RT.

Атамбаева снова отправили в следственный изолятор республики. Суд признал решение о его домашнем аресте незаконным. Экс-президент будет находиться в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики до конца следствия, передает RT.

"Было применено насилие, в результате чего судьей было подписано постановление об изменении меры пресечения", — сообщили в ведомстве.

Некоторое время назад жители Бишкека освободили Атамбаева из СИЗО, где он находился с августа 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов продолжают комплекс мероприятий в отношении бывшего президента.

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Автор: Ирина Большунова
#сизо #киргизия #атамбаев

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