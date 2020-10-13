Экс-президент Киргизии Атамбаев вернулся в следственный изолятор

Бывший президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, сообщает RT.

Атамбаева снова отправили в следственный изолятор республики. Суд признал решение о его домашнем аресте незаконным. Экс-президент будет находиться в СИЗО Госкомитета нацбезопасности республики до конца следствия, передает RT.

"Было применено насилие, в результате чего судьей было подписано постановление об изменении меры пресечения", — сообщили в ведомстве.

Некоторое время назад жители Бишкека освободили Атамбаева из СИЗО, где он находился с августа 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов продолжают комплекс мероприятий в отношении бывшего президента.