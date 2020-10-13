Пекин выступил против поставок вооружений из США в Тайвань

Пекин протестует в связи с разрешением Госдепартамента на поставки вооружений Тайваню. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат заявил, что эти действия являются нарушением суверенитета Китая, поскольку подобное вредит безопасности. Лицзянь также призвал США соблюдать китайско-американские коммюнике и принцип "одного Китая". Пекин готов принять меры в ответ на любое развитие ситуации, добавил представитель МИД.

Агентство Reuters ранее сообщило, что администрация Вашингтона уведомила Конгресс США о планах поставки вооружений Тайваню. Источники Reuters рассказали, что разрешение от Госдепартамента США получено. В поставку входят установка реактивных систем залпового огня, крылатые ракеты воздушного базирования и сенсоры для истребителей.