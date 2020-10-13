Аналитики зафиксировали восстановление рынка труда в сентябре

Количество компаний с активными вакансиями в сентябре увеличилось на 13% по отношению к августу, и на 77% по отношению к сентябрю 2019 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса Работа.ру.

Активнее всего сотрудников искали в Москве и Московской области, Челябинске, Краснодарском крае, Новосибирске, Свердловской и Нижегородской областях. Самый высокий рост виден в сфере услуг — доля вакансий увеличилась на 17 п. п.

Как сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе сервиса, в отрасли торговли предложений стало больше на 14 п. п. Кроме того, значительно выросло число предложений для студентов (стажировок) — на 8 п.п. Общее количество уникальных вакансий выросло на 5%.

Чаще всего на Работе.ру в сентябре искали специалистов в отрасли транспорта и логистики (водителей, комплектовщиков, укладчиков). Доля резюме выросла на 10 п. п. по отношению к августу. Популярностью у соискателей пользовались работники производства и агропромышленности (токари, разнорабочие, грузчки). Также в топ-5 попала сфера услуг (повары, уборщики), торговли (продавцы, менеджеры по продажам, работники торгового зала) и офисная служба (охранников, курьеров).

Как считают аналитики, на рынок труда в августе значительно повлиял сезон отпусков. Снижение активности соискателей произошло во всех отраслях.

«При этом к сентябрю активность начала расти: количество новых резюме по отношению к августу выросло на 17%», — говорится в сообщении пресс-службы

Общее количество откликов на вакансии выросло на 10%. Рекордсменами по количеству откликов стали водители, кассиры, продавцы, охранники и операторы, говорится в исследовании.

Коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий заметил, что в сентябре восстановление рынка труда вернулось к темпам, которые наблюдались летом после снятия коронавирусных ограничений. Растет не только активность работодателей, но и интерес соискателей к новым вакансиям, а также число откликов, отметил он.

«Тенденция к восстановлению и росту продолжится и в октябре, если не будут введены новые ограничения для бизнеса», — резюмирует Корицкий.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. Ломоносова Риорита Колосова заявила, не видит сенсации в исследовании аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые назвали официальную безработицу в России резко заниженной. По ее словам, брать статистическую цифру незанятых и называть их безработными — некорректно.