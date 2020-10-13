Аналитики выяснили у работодателей в РФ их способы борьбы с коронавирусом

Отрицающих необходимость борьбы с гриппом работодателей стало в четыре раза меньше на фоне пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы Superjob, пишет "Петербургский дневник".

Руководители российских предприятий также распространили меры по борьбе с коронавирусом на профилактику гриппа. Основной упор идет на использование СИЗ. Носить маски персоналу порекомендовали 43% опрошенных, 13% посоветовали работать в перчатках. О дезинфекции рук напомнили 27% предпринимателей.

Лучшей профилактической мерой по борьбе с вирусами является перевод сотрудников на удаленку. Так считают 22% респондентов. Рециркуляторы воздуха закупили 16% опрошенных. Также работодатели предпочитают измерять трудящимся температуру и увеличивать дистанцию между сотрудниками офиса. Эксперты посоветовали россиянам извлекать выгоду из удаленки, передает телеканал "360".