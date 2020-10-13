Baltnews: как на данный момент обстоят дела с уходом транзита РБ из Литвы

Литва в Евросоюзе занимает особое положение — ей приходится нести издержки противостояния с восточными постсоветскими государствами. Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, обсуждая возможную переориентацию белорусского грузопотока из прибалтийских портов в российские.

Ранее директор порта Клайпеда Альгис Латакас сообщил журналистам, что снижения белорусского транзита не наблюдается.

«Цифры никаких изменений не показывают. Наоборот, в сентябре погрузки навальных продуктов, в том числе и удобрений, были хорошие, — заявил Латакас в интервью изданию Delfi. — Мы чувствуем и видим в общественном пространстве, что где-то кто-то пытается строить терминал или оказывать влияние, однако погрузки идут нормально, и транспорт, и суда, все остальное, эти грузы едут».

Таким образом директор порта прокомментировал сообщения в СМИ о том, что концерн «Белнефтехим» ведет переговоры с российскими транспортными компаниями о перенаправлении грузов в порты Ленинградской области. При этом отмечалось, что объем белорусских нефтепродуктов, идущих в Европу через прибалтийские порты, составляет шесть миллионов тонн в год. Потеря такого объема грузопотока могла бы нанести серьезный удар по экономике стран Балтии.

«На нефтепродукты нужно меньше времени, потому что у терминалов в России есть мощности, их немало в северной части, они могли бы принять груз, но экономически это было бы очень дорого», — прокомментировал эти сообщения глава Клайпедского порта.

С перенаправлением других белорусских грузов, по словам Латакаса, дело будет обстоять сложнее, так как у российских портов нет свободных мощностей. На их создание потребуется не один год, убежден латвиец.

Комментируя мнение директора Клайпедского порта, Василий Колташов заявил, что Белоруссия вполне может переориентировать грузопоток, так как у нее есть альтернативные варианты. А вот Латвии, в случае потери белорусского транзита, заменить его будет нечем.

«Литва занимает особое положение в ЕС. Это не то положение страны, которой даны какие-либо экономические привилегии, как, например, Польше и Чехии. Это страна, которая должна носить в себе издержки борьбы с постсоветскими государствами на востоке: то есть Евросоюз проводит политику экспансии, а оплачивать ее должна Литва», — объяснил эксперт

По его мнению, если Литва действительно лишится белорусского транзитного грузопотока, ей грозят достаточно мрачные последствия.

Именно Белоруссия до сих пор обеспечивала АО «Литовские железные дороги» и Клайпедскому морскому порту треть всего ежегодного грузопотока. При этом 98% всей загрузки терминала насыпных грузов Biriu kroviniu terminalas в порту Клайпеды составляет продукция предприятия по производству удобрений «Беларуськалий».

«Белорусский президент Александр Лукашенко был для Литвы богом и благодетелем в экономическом смысле», — заключил свою мысль Василий Колташов.

Напомним, ранее Литва вместе с Латвией и Эстонией отказалась признать легитимность прошедших в Белоруссии президентских выборов и вели санкции против высокопоставленных белорусских чиновников. В ответ президент РБ Александр Лукашенко заявил, что Минск может перенаправить идущие транзитом в Европу через порты Прибалтики грузовые потоки по другим направлениям, например, через морские порты Ленинградской области.