Законопроект о порядке формирования Правительства РФ прошел первое чтение

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект о новом порядке формирования правительства страны. Соответствующая информацию 13 октября появилась на сайте ведомства.

Если проект будет одобрен, он станет способствовать изменению алгоритма назначения на должность членов правительства. Председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что Дума принимает не поправки в действующий закон, а полностью новый документ. Помимо нового порядка назначения на правительственные должности, проект усилит роль парламента.