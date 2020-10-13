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14:09   13 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Эксперт заявил об опасности Украинской железной дороги для людей

Эксперт заявил об опасности Украинской железной дороги для людей

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что госпредприятие Украинская железная дорога «Укрзалізниця» не инвестирует деньги в восстановление инфраструктуры. По его словам, железнодорожные пути износились, поэтому угрожают безопасности как пассажиров, так и грузовых перевозок.

«Около восьми тысяч километров железнодорожного полотна требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции. Это чрезвычайно большой показатель», — сказал Вовк украинскому изданию Obozrevatel.

Госкомпания снижает скорость движения поездов на проблемных участках путей, поэтому эксплуатационные показатели падают, продолжил эксперт. Получается, что грузоотправители и Украинская железная дорога теряют деньги.

«Износ именно верхнего состава путей приводит к тому, что растет количество схода и вагонов, и локомотивов. Мы видим, что количество таких происшествий растет», — добавил Вовк.

«Укрзалізниця», по его мнению, игнорирует проблемы инфраструктуры, хотя восстановление железнодорожных путей находится в зоне ответственности госкомкпании. Эксперт рассчитывает, что новое руководство реконструирует пути, чем увеличит пропускную способность.

«Это очень важно для припортовых станций, которые особенно во время пиковых нагрузок, особенно осенью, когда у нас сезонно возрастает грузопоток и зерновых грузов, и грузов горно-металлургического комплекса, и собственно грузов угля, поскольку идет накопление запасов, то очень важно расширять эти мощности», — резюмировал Вовк.

Эксперт заявил об опасности Украинской железной дороги для людей

Ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало приказ, согласно которому ведомство планирует ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования, поэтому частные и государственные компании, как «Укрзалізниця» спишут большую часть вагонного парка.

Эксперты не исключили, что в 2021 году на металлолом отправят почти 13 тысяч вагонов, а это приведет к дефициту. Депутаты не поддержали решение, поскольку отсутствие грузовых вагонов негативно отразится на украинской экономике. Тем более в период кризиса, вызванного коронавирусом.

Также решение ставит под угрозу поставки товаров и сырья, поскольку нехватка вагонов отразится на перемещении грузов. Это, в свою очередь, приведет простоям на промышленных предприятиях, ведь заводы сократят производство, что завершится увольнениями и ростом безработицы.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец не исключил, что решение властей скажется на энергетической безопасности страны. По его мнению, дефицит грузовых вагонов сорвет графики отгрузки и транспортировки угля.

«Ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3–4 тысяч. Это ставит под угрозу отгрузки 7,5 миллионов тонн угля в год. А стабильные поставки угля это важная составляющая бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий», — объяснил Волынец.

Глава ассоциации предприятий-собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожный перевозок «Укрведтранс» Наталья Петриченко отмечала, что страна обязалась привести украинскую законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, согласно которым предусмотрели нормативный срок службы грузовых вагонов.

По ее мнению, госкомпании «Укрзалізниця» необходимо не только развивать инфраструктуру, но и покупать новые вагоны. Аналогично высказался и президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков. По его словам, ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов подтолкнет госкомпанию к покупке новых.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #общество #железная дорога

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