Эксперт заявил об опасности Украинской железной дороги для людей

Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что госпредприятие Украинская железная дорога «Укрзалізниця» не инвестирует деньги в восстановление инфраструктуры. По его словам, железнодорожные пути износились, поэтому угрожают безопасности как пассажиров, так и грузовых перевозок.

«Около восьми тысяч километров железнодорожного полотна требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции. Это чрезвычайно большой показатель», — сказал Вовк украинскому изданию Obozrevatel.

Госкомпания снижает скорость движения поездов на проблемных участках путей, поэтому эксплуатационные показатели падают, продолжил эксперт. Получается, что грузоотправители и Украинская железная дорога теряют деньги.

«Износ именно верхнего состава путей приводит к тому, что растет количество схода и вагонов, и локомотивов. Мы видим, что количество таких происшествий растет», — добавил Вовк.

«Укрзалізниця», по его мнению, игнорирует проблемы инфраструктуры, хотя восстановление железнодорожных путей находится в зоне ответственности госкомкпании. Эксперт рассчитывает, что новое руководство реконструирует пути, чем увеличит пропускную способность.

«Это очень важно для припортовых станций, которые особенно во время пиковых нагрузок, особенно осенью, когда у нас сезонно возрастает грузопоток и зерновых грузов, и грузов горно-металлургического комплекса, и собственно грузов угля, поскольку идет накопление запасов, то очень важно расширять эти мощности», — резюмировал Вовк.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины обнародовало приказ, согласно которому ведомство планирует ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования, поэтому частные и государственные компании, как «Укрзалізниця» спишут большую часть вагонного парка.

Эксперты не исключили, что в 2021 году на металлолом отправят почти 13 тысяч вагонов, а это приведет к дефициту. Депутаты не поддержали решение, поскольку отсутствие грузовых вагонов негативно отразится на украинской экономике. Тем более в период кризиса, вызванного коронавирусом.

Также решение ставит под угрозу поставки товаров и сырья, поскольку нехватка вагонов отразится на перемещении грузов. Это, в свою очередь, приведет простоям на промышленных предприятиях, ведь заводы сократят производство, что завершится увольнениями и ростом безработицы.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец не исключил, что решение властей скажется на энергетической безопасности страны. По его мнению, дефицит грузовых вагонов сорвет графики отгрузки и транспортировки угля.

«Ожидаемая нехватка вагонов в случае принятия предложенного решения, достигнет 3–4 тысяч. Это ставит под угрозу отгрузки 7,5 миллионов тонн угля в год. А стабильные поставки угля это важная составляющая бесперебойной работы энергосистемы и угольных предприятий», — объяснил Волынец.

Глава ассоциации предприятий-собственников ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожный перевозок «Укрведтранс» Наталья Петриченко отмечала, что страна обязалась привести украинскую законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, согласно которым предусмотрели нормативный срок службы грузовых вагонов.

По ее мнению, госкомпании «Укрзалізниця» необходимо не только развивать инфраструктуру, но и покупать новые вагоны. Аналогично высказался и президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков. По его словам, ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов подтолкнет госкомпанию к покупке новых.