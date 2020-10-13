Минпросвещения: дистанционное обучение на постоянной основе не обсуждается

Минпросвещения РФ не планирует массово вводить дистанционное обучение в российских школах, пишет ТАСС.

Постоянное дистанционное обучение в российских школах ввиду распространения коронавирусной инфекции вводить не планируют, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минпросвещения РФ.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сообщения о проходящем якобы "голосовании" по этому вопросу — "лишь очередная провокационная попытка привести к социальной напряженности". На данный момент в РФ не намерены переводить российских школьников на удаленку из-за COVID-19, пояснили в источнике.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предположил, что подобные слухи могут зарождаться в родительских чатах, однако призвал не культивировать их, а узнавать актуальную и проверенную информацию на официальных ресурсах ведомства, где эксперты и специалисты горячей линии всегда на связи и готовы помочь.