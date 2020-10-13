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13:17   13 Октября 2020
Общество

Центр Гамалеи предупредил о "коварности" коронавируса

Центр Гамалеи предупредил о "коварности" коронавируса

Коронавирус может спровоцировать появление у человека антител к белку, борющемуся с вирусами — интерферону. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Так, по словам Гинцбурга, у 10–15% переболевших инфекцией в тяжелой форме вырабатываются антитела к интерферону, которые блокируют как вторичный иммунный ответ, так и врожденный. Всего в мире коронавирус был подтвержден у почти 38 млн жителей. На первом месте по приросту пациентов США, за ними следуют Индия и Бразилия.

С марта текущего года в России выявлено 1 млн 326 тысяч 178 пациентов с COVID-19. Более 1,03 млн человек смогли победить инфекцию. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщили, что в течение текущей недели может быть зарегистрирована еще одна вакцина от коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус #центр гамалеи #Александр Гинцбург

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