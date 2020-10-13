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13:10   13 Октября 2020
Политика

Корабли КНР игнорируют требования Японии покинуть зону островов Сенкаку

Корабли КНР игнорируют требования Японии покинуть зону островов Сенкаку

Японская береговая охрана потребовала патрульные корабли из КНР покинуть воды архипелага Сенкаку, которые Япония считает своей территорией. Об этом пишет агентство Kyodo.

Два судна морской полиции Китая вошли в воды спорных островов Сенкаку 11 октября и находятся там до сих пор. Корабли КНР игнорируют требования японской стороны покинуть зону архипелага. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като выразил сожаление по поводу этой ситуации. Като объявил протест Китаю по дипломатическим каналам. По словам политика, Япония будет защищать принадлежащие ей воды.

Спор из-за Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после 2012 года. Тогда в КНР возмутились тем, что Токио объявил о выкупе островов у частных владельцев — японцев.

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Автор: Кристина Мокроусова
#япония #кнр #сенкаку

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