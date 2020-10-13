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13:06   13 Октября 2020
Политика

Путин и Жээнбеков неоднократно обсуждали ситуацию в Киргизии

Путин и Жээнбеков неоднократно обсуждали ситуацию в Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин обсуждали обострившуюся после выборов ситуацию в республике несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента.

Российская сторона предлагала Киргизии помощь в урегулировании ситуации. В Бишкеке вспыхнули беспорядки после выборов 4 октября. По данным пресс-службы, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак прибыл в столицу Киргизии для переговоров с Жээнбековым и его премьер-министром Садыром Жапаровым.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #киргизия

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