Путин и Жээнбеков неоднократно обсуждали ситуацию в Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и глава России Владимир Путин обсуждали обострившуюся после выборов ситуацию в республике несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента.

Российская сторона предлагала Киргизии помощь в урегулировании ситуации. В Бишкеке вспыхнули беспорядки после выборов 4 октября. По данным пресс-службы, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак прибыл в столицу Киргизии для переговоров с Жээнбековым и его премьер-министром Садыром Жапаровым.