Германия должна стать примером для мирового сообщества и сотрудничать с РФ, заявил бывший глава разведки ФРГ Герхард Шиндлер.

Россию не сломить санкциями, а те, кто считает, что какие-то ограничения могут повлиять на РФ, глубоко заблуждаются, подчеркнул Шиндлер. К России необходимо относиться как к одной из главных экономических держав, пишет RT.

Если Россия будет партнером Германии, то это станет поводом для радости немцев, рассуждает Шиндлер. Экономические и торговые связи с РФ сейчас успешно развиваются, а примером плодотворного сотрудничества является проект "Северный поток — 2".

Евросоюз продлил антироссийские санкции на год, сообщал телеканал "360".