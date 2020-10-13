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13:03   13 Октября 2020
Политика

Шиндлер предложил Германии не прерывать сотрудничество с РФ

Шиндлер предложил Германии не прерывать сотрудничество с РФ

Германия должна стать примером для мирового сообщества и сотрудничать с РФ, заявил бывший глава разведки ФРГ Герхард Шиндлер.

Россию не сломить санкциями, а те, кто считает, что какие-то ограничения могут повлиять на РФ, глубоко заблуждаются, подчеркнул Шиндлер. К России необходимо относиться как к одной из главных экономических держав, пишет RT.

Если Россия будет партнером Германии, то это станет поводом для радости немцев, рассуждает Шиндлер. Экономические и торговые связи с РФ сейчас успешно развиваются, а примером плодотворного сотрудничества является проект "Северный поток — 2".

Евросоюз продлил антироссийские санкции на год, сообщал телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#россия #германия #шиндлер

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