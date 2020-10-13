Россиян к Новому году ждут проблемы с поиском работы

Многие россияне к концу 2020 года войдут в статус безработных надолго. К таким выводам пришли аналитики, опрошенные NEWS.ru.

Российские компании увеличивают объемы сокращений своих штатов. Новым безработным все сложнее найти работу даже с учетом наличия высшего образования.

"Диплом давно перестал быть входным билетом или гарантом при приёме на работу", — утверждают эксперты, приводя в пример то, что действительно ценят работодатели: гибкость, навыки и способность обучаться.

Сложнее всего со следующего года будет найти рабочее место специалистам сферы услуг и транспортного сектора. В основном это связано с закрытием бизнеса и снижением потребительского спроса. А сохранится востребованность таких профессий, как курьеры и таксисты.