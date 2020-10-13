Политолог Рар рассказал об ударах, изменивших Европу и мировой расклад

Западный мир за последние пять лет испытал череду «шоков», в результате которых европейский порядок полностью изменился. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политолог из Германии Александр Рар.

Первым шоком для Запада, по его словам, стала победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Бизнесмен сразу дал понять, что Америка намерена следовать «эгоистическим путем» и ждет от европейцев лишь послушания.

«Для Европы это шок, так как европейцы думали, что вместе с Америкой они выстроят общее политическое, экономическое, культурное, информационное пространство», — объяснил немецкий политолог.

Вторым шоковым моментом стал Brexit – выход Великобритании из Европейского союза. Ухода столь большой страны не ожидал никто, даже представители британской элиты.

«В Европе никто не хочет этого признавать, но это крупнейший провал Евросоюза», — убежден эксперт.

Третьим шоком для Запада стало поведение Турции. Анкара не только окончательно распрощалась с намерением вступить в Европейский союз, но и готова выйти из военного блока НАТО.

Четвертым шоком стало осознание того, что антироссийские санкции, введенные в 2014 году, не дали ожидаемого эффекта.

«Теперь все понимают, что новые санкции будут бить в первую очередь по самим западным фирмам», — заявил Александр Рар.

В результате потрясений Европа так ослабла, что сейчас у нее просто нет сил на авантюры или стратегии вроде «сдерживания России» и попыток развалить ЕАЭС (Евразийский экономический союз), считает немецкий политолог.

Если Запад видит возможность сыграть на белорусском или киргизском поле, он еще способен мобилизовать какие-то силы, но они уже не настолько мощны, чтобы оказать определяющее влияние, заключил Рар.

Справка ПС