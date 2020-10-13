НАК раскрыл подробности гибели силовиков в Грозном

Детали спецоперации по ликвидации боевиков в Октябрьском районе Грозного сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Группу вооруженных боевиков обнаружили во время оперативно-разыскных мероприятий. После чего силовики ввели режим контртеррористической операции. Вскоре подозреваемые были заблокированы в частном доме и им предложили сдаться.

Террористы в ответ стали стрелять по правоохранителям из автоматического оружия, пишет "Вестник Кавказа". В ходе перестрелки были ликвидированы четверо боевиков. В результате боя также погибли три сотрудника правоохранительных органов.