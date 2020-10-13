Глава ГИБДД дал сотрудникам инструкции по наказанию водителей на "зебре"

Сотрудники ГИБДД зачастую выписывают автовладельцам некорректные штрафы, так как те понимают их по-своему. Глава ведомства Михаил Черников отправил соответствующие инструкции в регионы РФ и подтвердил их подлинность "Коммерсанту".

Водитель не должен создавать помехи для движения пешехода по "зебре". Действия автомобилиста не считаются нарушением, если идущий по переходу человек не вынужден изменять скорость и траекторию ходьбы, рассказал начальник ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции должны предоставить видеозаписи или показания пешеходов при выявлении нарушений.

Верховный восемь лет назад высказал свою позицию по этому вопросу. Штрафовать водителя нельзя, если траектории авто и человека не пересеклись. Инспекторы некорректно наказывают автомобилистов, поэтому им пришлось дать дополнительные инструкции, передает телеканал "360".