Появились детали трагедии с участием стрелка в Нижегородской области

Правоохранители смогли восстановить хронологию трагедии с участием 18-летнего стрелка в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, молодой человек приехал в городской округ Бор к своей бабушке, так как у нее в доме хранилось огнестрельное оружие. Злоумышленник собирался воспользоваться им в учебном учреждении, однако пожилая женщина попыталась остановить его, из-за чего получила огнестрельное ранение в область живота. Услышав звуки выстрелов, на помощь пенсионерке пришел сосед, который тоже получил смертельное ранение.

Позднее стрелок вышел на остановку с рейсовым автобусом, где устроил стрельбу. От его действий пострадали шесть человек, трое из которых скончались на месте. Сам нижегородец скрылся в лесу, где совершил самоубийство.