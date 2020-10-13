Народная специя. Эксперты оценили роль имбиря в борьбе с вирусами

Главным серфером на гребне первой волны коронавируса в России стал имбирь. Минувшей весной корнеплод подорожал в цене в 10, а где-то и в 20 раз, удивляя таким резким скачком «курса» даже торговцев медицинскими масками. СМИ утверждали, что спрос на «лекарство от коронавируса» искусственно создал врач, рефлексотерапевт Олег Торсунов, живущий на Кубани. В одной из своих публичных лекций он утверждал, что COVID-19 «очень легко лечится с помощью имбиря», который заболевшему, кроме всего прочего, рекомендуется привязывать на левую руку и левую ногу.

Иммунологи информацию опровергли, но народ, слышавший о пользе растения задолго до пандемии, скупать продукт с прилавков не перестал. Осенний рост заболеваний снова обратил внимание россиян на целебный корень. Маркетологи компании «Перцов» заметили, что продажи сушеного имбиря в сентябре 2020 увеличились более чем в два с половиной раза по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Гендиректор Александр Карандин признался, что и весной ажиотаж вокруг специи был нешуточный. Высушенный корнеплод в цене почти не прибавил, а блага для организма от него иногда даже больше, чем от свежего, который срывают недозрелым и обрабатывают химическими растворами для сохранения товарного вида во время транспортировки.

«Но на имбире свет клином не сошелся, — считает Карандин. — Та же куркума гораздо лучше».

Предприниматель подчеркивает, что не стоит придавать слишком большое значение целебным свойствам растения. А употреблять его в пищу рекомендует систематически для поддержания иммунитета, но не в качестве лекарства от COVID-19.

Солидарен с бизнесменом и депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» член партии ЛДПР заявил, что много лет добавляет имбирь в напитки и блюда.

«Это хороший антисептик, полезный для иммунитета, — поделился мнением Нилов. — Конечно, он не лечит от коронавируса, но убивает лишние микробы».

Необоснованный весенний подъем цены на продукт до «баснословных величин» политик не поддержал. И в период, когда килограмм корнеплода стоил 7000 рублей, просто не покупал его.

Коллега Нилова, депутат Госдумы Оксана Пушкина не берет имбирь и по привычной стоимости. Признается, что пряность у нее вызывает изжогу. Оставаться здоровой народной избраннице помогает физкультура.

«Утром стоим по 10 минут в холодном душе. После тренировок», — прокомментировала семейный подход к проблеме государственный деятель.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что любит корнеплод, назвав его «вкусной вещью», но разговаривать про его целебные свойства отказался. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им.Гамалеи Анатолий Суслов сообщил, что роль имбиря в борьбе с вирусами очень небольшая.

«Я бы сказал — минимальная. Конечно, можно использовать всякие народные средства, но это просто ни о чем», — отрезал эксперт.

Репутацию народного средства, по-настоящему спасавшего жизни, в России заслужил близнец имбиря — камыш. Из него во время Первой и Второй мировой войны делали хлеб, богатый глюкозой. Тогда он помог накормить тысячи голодных солдат. А что касается пользы имбиря, то Анатолий Суслов порекомендовал россиянам не заниматься самовнушением и принимать проверенные препараты.