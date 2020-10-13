12:20 13 Октября 2020Общество
Экс-министр образования Архангельской области признался в педофилии
Бывший министр образования Архангельской области Юрий Гнедышев, обвиняемый в развращении подростков, признал свою вину, пишет ТАСС.
Юрию Гнедышеву, экс-министру образования Архангельской области, было предъявлено обвинение в совершении развратных действий с подростками, в ходе допроса обвиняемый сознался, сообщает ТАСС.
По информации правоохранительных органов, бывший чиновник переписывался с двумя несовершеннолетними девочками 12 и 14 лет, соответственно, оказывал на них развращающее влияние и даже отправил одной из них ссылку на видеоролик с контентом сексуального характера.