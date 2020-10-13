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12:19   13 Октября 2020
Общество

План строительства метро до аэропорта Петербурга подготовят до 2022 года

План строительства метро до аэропорта Петербурга подготовят до 2022 года

Проект строительства метро до петербургского аэропорта Пулково завершат до 1 июня 2021 года. Информацию об этом опубликовали на городском сайте госзакупок.

Правительство Петербурга намерено продлить Кировско-Выборгскую линию городского метрополитена до петербургского аэропорта. Стоимость выполнения проекта составит порядка 37 млн руб., следует из сообщения на сайте.

Использование защитных масок остается обязательным требованием для посещения метро в Северной столице на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#петербург #аэропорт #пулково

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