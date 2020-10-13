План строительства метро до аэропорта Петербурга подготовят до 2022 года

Проект строительства метро до петербургского аэропорта Пулково завершат до 1 июня 2021 года. Информацию об этом опубликовали на городском сайте госзакупок.

Правительство Петербурга намерено продлить Кировско-Выборгскую линию городского метрополитена до петербургского аэропорта. Стоимость выполнения проекта составит порядка 37 млн руб., следует из сообщения на сайте.

Использование защитных масок остается обязательным требованием для посещения метро в Северной столице на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.