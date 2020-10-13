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12:19   13 Октября 2020
Политика

Антитеррористический комитет РФ рассказал о пресеченных терактах на Кавказе

Антитеррористический комитет РФ рассказал о пресеченных терактах на Кавказе

Правоохранители и сотрудники специальных служб с 2019 года пресекли 36 попыток совершения преступлений террористического характера на территории Северного Кавказа. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

По информации НАК, речь идет также о 19 случаях, которые могли закончится терактами. В ведомстве подчеркнута опасность активности главарей группировок, которые действуют на международном уровне. Эти люди пытаются развить на Северном Кавказе террористическую идеологию.

Заседание НАК состоялось 13 октября под руководством главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Совещание посвящено ситуации на Северном Кавказе.

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Автор: Борис Нестеров
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