Медведев займется антимикробной устойчивостью

Президент России Владимир Путин распорядился создать комиссию Совета Безопасности РФ по защите от новых инфекций. Указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссию должен возглавить бывший премьер-министр РФ, а ныне — зампредседателя Совбеза (председателем является глава государства) Дмитрий Медведев.

Комиссия Совбеза России начнет работу над созданием национальной системы защиты от новых инфекций pic.twitter.com/q8cGtt1P8H — Первый канал (@channelone_rus) October 13, 2020

Всего в комиссии будет 23 человека: зампред правительства РФ, главы Минздрава, Минобрнауки, Минпрома, президент РАН, руководитель Роспотребнадзора и другие. Состав комиссии будет утверждать президент.

Задачи комиссии

В указе Путина подчеркивается, что комиссия призвана оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной устойчивости. Также новый орган будет изучать механизмы возникновения новых болезней.

Кроме того, в функции новой комиссии входит мониторинг распространения заболеваний, анализ и оценка состояния российского населения на основе результатов научных исследований.

Наконец, она будет определять уровень защиты населения и вырабатывать рекомендации по улучшению мер.

Идея создать комиссию по инфекционным заболеваниям на уровне Совбеза обсуждалась последние десять лет, рассказал «Политике Сегодня» депутат Госдумы, госсоветник РФ первого класса, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его словам, именно он инициировал образование нового органа.

«Но в данном случае тот вариант, который сегодня есть — несколько усеченный от тех задач, которые стоят перед Совбезом в рамках стратегии химической и биологической безопасности, утвержденной президентом в 2019 году до 2030 года. Такая комиссия нужна, но она усеченная получилась. Она не отвечает всем тем задачам, потому что понятие новой инфекции — это в общем-то неуместно в данном употреблении. А вот биологическая задача отвечает на все вопросы, в том числе и по главной задаче самого Совбеза», — выразил мнение Онищенко.

Почему Медведев?

По мнению политолога Марата Баширова, назначение Дмитрия Медведева на пост председателя комиссии говорит о том, что его карьера «опять пошла в рост». Об этом он написал в Telegram-канале «Политджойстик». Эксперт подчеркнул, что у зампреда Совбеза теперь под контролем целых два важнейших вопроса: ликвидация экологических катастроф и создание национальной системы защиты от новых инфекций.

«Видна явная подготовка к публичному реваншу. <…> Медведев поднял ставки по обеим темам на системный уровень, что позволяет управлять не теоретическими рассуждениями экспертов, а непосредственно влиять на федеральную политику и мероприятия ее реализации, в том числе и через кадровые решения и бюджеты», — выразил мнение политолог Баширов.

Директор Международного института политической экспертизы, политолог Евгений Минченко с предположениями Башарова не согласился. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он подчеркнул, что карьера Медведева в полном порядке, так как сфера полномочий довольно широкая.

«Если внимательно посмотреть на то, какими вопросами он занимался в последнее время, то это и транспортная безопасность, и углеродное регулирование, и интернет-регулирование. Также доктрина продовольственной безопасности, концепции общественной безопасности, инновации… На самом деле, у Медведева очень широкая повестка», — объяснил Минченко.

По словам собеседника издания, Дмитрий Медведев фактически обладает таким количеством полномочий, набор которых можно поставить на один уровень с президентскими.

«Она [повестка — прим. ред.] гораздо шире, чем у кого бы то ни было вообще во власти, то есть фактически она пересекается с президентской. Медведев является полноценным заместителем Путина в Совбезе», — полагает Минченко.

Сегодня председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев проведет установочное заседание партийной комиссии. Цель мероприятия — подготовить предвыборную программу к выборам депутатов Госдумы восьмого созыва, запланированных на 19 сентября 2021 года. Как отметили в пресс-службе партии, на заседании озвучат основные направления, на которых будет основана предвыборная программа партии, а также обозначены этапы ее обсуждений.