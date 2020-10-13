Патриарх Кирилл советует продлить режим перемирия в Нагорном Карабахе

Режим перемирия в Нагорном Карабахе необходимо продлить, чтобы перевести решение вопросов в политическое русло. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, договоренности по Карабаху, достигнутые при посредничестве России, необходимо соблюдать. Об этом говорится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл обратился к Армении и Азербайджану и попросил сохранять перемирие, которое важно для будущего народов. Он также рекомендует предстоятелю Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II и председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Паша-Заду не допускать того, чтобы противостояние становилось межрелигиозным.

Карабах призвал Россию, Иран и Армению создать единый антитеррористический центр, сообщал телеканал "360".