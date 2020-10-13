Главным преимуществом ТОС-2 «Тосочка» станет «сплошное поражение»

В ходе прошедших в сентябре стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» российские военные впервые применили новейший образец отечественного оружия – тяжелую огнеметную систему ТОС-2, которая обеспечивает сплошное поражение.

Ранее глава Минобороны Росси Сергей Шойгу, подводя итоги военных учений, сообщил о первом применении тяжелой огнеметной системы, а также об успешном проведении эксперимента по использованию боевых соединений нового типа.

«Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор уничтожения противника», — заявил Шойгу.

Воздушно-десантные войска, по его словам, впервые десантировали сразу десять боевых машин из военно-транспортных самолетов. При этом военнослужащие инженерных войск ЮВО организовали двухкилометровый огневой вал, при помощи которого сорвали продвижение резервов условного противника.

«В рамках основного этапа учения российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2», — подчеркнул министр.

О главном преимуществе новейшего российского оружия в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его словам, ТОС-2 интересна способностью на расстоянии в десять километров делать залп, обеспечивающий эффект сплошного выжигания на определенной территории.

«Тяжелая огнеметная система – это значит, происходит сначала распыление, а потом подрыв этих паров, и, в общем, сплошное поле поражения огромных территорий. Система гарантирует полное уничтожение больших массивов войск, поскольку спрятаться от этого невозможно», — рассказал военный эксперт.

По словам Подберезкина, если при разрыве осколочного боеприпаса или фугасного снаряда в цель попадают порядка 30-50% поражающих элементов, то подрыв заряда ТОС-2 обеспечивает сплошное поражение.

ТОС-2 «Тосочка» представляет улучшенную и более современную модификацию тяжелой огнеметной системы предыдущего поколения ТОС-1А «Солнцепек».

Новая система в отличие от предшественницы установлена на базе автомобиля «Урал», что обеспечивает ей повышенную грузоподъемность и проходимость. Кроме того, ТОС-2 способна запускать реактивные снаряды на более дальние расстояния, чем предыдущая модель.

По словам Сергея Шойгу, подразделения российской армии, расположенные на стратегических направлениях, получат новую тяжелую огнеметную систему повышенной дальности уже до конца текущего года.