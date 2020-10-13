Депутат Крашенинников рассказал о подготовке законопроекта о Госсовете РФ

Законопроект о Государственном совете РФ находится в высокой степени готовности. Об этом заявил председатель комитета Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет издание РИА Новости.

Крашенинников сообщал, что состав нового Госсовета будет "во многом совпадать" с нынешним. Он отметил высокую степень готовности проекта об иерархии законов в России.

Российский президент Владимир Путин ранее внес в Госдуму ряд законопроектов. Они связаны с реализацией обновленной конституции.