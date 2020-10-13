Шойгу ведет переговоры о прекращении огня в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу ведет переговоры с коллегами из разных стран, на которых обсуждается немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российское военное ведомство.

По данным Минобороны, в настоящее время министр Шойгу принимает активное участие в разрешении карабахского конфликта. В частности, он проводит переговоры с коллегами из разных стран, обсуждая немедленное прекращение огня на линии соприкосновения.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт между Баку и Ереваном. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Россия и другие страны мира призвали немедленно прекратить огонь и начать переговоры.