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11:47   13 Октября 2020
Армия

Шойгу ведет переговоры о прекращении огня в Карабахе

Шойгу ведет переговоры о прекращении огня в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу ведет переговоры с коллегами из разных стран, на которых обсуждается немедленное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российское военное ведомство.

По данным Минобороны, в настоящее время министр Шойгу принимает активное участие в разрешении карабахского конфликта. В частности, он проводит переговоры с коллегами из разных стран, обсуждая немедленное прекращение огня на линии соприкосновения.

27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе резко обострился многолетний конфликт между Баку и Ереваном. Обе стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Россия и другие страны мира призвали немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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Автор: Василий Пименов
#переговоры #шойгу #карабах

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