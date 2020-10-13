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11:45   13 Октября 2020
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Основателя "Красной линии" Лиллевяли задержали в США

Основателя "Красной линии" Лиллевяли задержали в США

Герман Лиллевяли, являющийся основателем бренда "Довгань" и "Красная линия", был задержан в Соединенных Штатах за нарушение миграционного законодательства. Об этом в комментарии ТАСС сообщил адвокат одного из менеджеров "Анкор Ивест" Игорь Зубер.

Правозащитник подтвердил агентству информацию о задержании Лиллевяли, который был заочно арестован в начале июня текущего года по обвинению в крупном мошенничестве.

Зубер заявил, что в ответе следователю из Интерпола указано, что основатель "Красной линии" был задержан из-за нарушений миграционного законодательства.

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Автор: Илья Романович
#сша #задержание #красная линия #довгань #Лиллевяли

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