Основателя "Красной линии" Лиллевяли задержали в США

Герман Лиллевяли, являющийся основателем бренда "Довгань" и "Красная линия", был задержан в Соединенных Штатах за нарушение миграционного законодательства. Об этом в комментарии ТАСС сообщил адвокат одного из менеджеров "Анкор Ивест" Игорь Зубер.

Правозащитник подтвердил агентству информацию о задержании Лиллевяли, который был заочно арестован в начале июня текущего года по обвинению в крупном мошенничестве.

Зубер заявил, что в ответе следователю из Интерпола указано, что основатель "Красной линии" был задержан из-за нарушений миграционного законодательства.