Минобороны РФ: переброска в Нагорный Карабах боевиков вызывает беспокойство

Российское ведомство встревожено сообщениями о возможном участии сирийских террористов в конфликте в Карабахе, сообщил министр Сергей Шойгу.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил турецкому коллеге, что встревожен сообщениями о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже на протяжении многих лет. В конце месяца МО Армении сообщило об обстреле жилых районов Карабаха азербайджанскими военными. Страны призывают стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.