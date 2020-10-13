11:41 13 Октября 2020Армия
Минобороны РФ: переброска в Нагорный Карабах боевиков вызывает беспокойство
Российское ведомство встревожено сообщениями о возможном участии сирийских террористов в конфликте в Карабахе, сообщил министр Сергей Шойгу.
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил турецкому коллеге, что встревожен сообщениями о переброске боевиков с Ближнего Востока в Карабах.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже на протяжении многих лет. В конце месяца МО Армении сообщило об обстреле жилых районов Карабаха азербайджанскими военными. Страны призывают стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.