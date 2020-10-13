«Боже, храни Америку». Почему веры Уэста недостаточно для победы на выборах

Претендующий на пост президента США рэпер Канье Уэст опубликовал агитационный ролик. В нем популярный музыкант на фоне звездно-полосатого флага задается вопросами о судьбе Америки, лучшей доле для ее народа, справедливости и будущем.

Программа Уэста консервативна: он призывает американцев снова обрести утерянную веру, чаще молиться, чтобы «процветать», и создавать семьи для построения «более сильной страны». В конце ролика Уэст предлагает отдать голос за него.

«Обратившись к вере, мы станем такой нацией, такими людьми, какими бог хочет нас видеть», — считает кандидат.

В подробностях предвыборная программа рэпера раскрыта на сайте kanye2020.country. В частности рэпер ратует за возрождение конституционной приверженности свободе вероисповедания, восстановление национальной экономики и заботу об экологии, говорит о необходимости реформировать образование, а также изменить подход к политике, которая должна обращаться «ко всем американцам одинаково, независимо от расы, цвета или этноса».

Каждый пункт программы сопровождается цитатой из Библии. Кроме политических предложений Канье и агитационного ролика, на сайте можно найти мерч в поддержку артиста: кепки, худи и футболки с надписями «Голосуй за Канье», «Боже, храни Америку» и «Канье-2020. Видение».

Рэпер выдвигается как независимый кандидат, поскольку Республиканскую партию (сторонником которой он является) на выборах уже представляет действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Впрочем, как отмечает Forbes, математически Уэст не сможет победить на выборах из-за позднего старта кампании и регистрации только в нескольких штатах.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин призвал не воспринимать кандидатуру рэпера всерьез, поскольку основная борьба проходит между Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

«Это на периферии, это несерьезно. Когда происходит гонка за президентское кресло, всегда мы видим массу претендентов. Из этой массы есть группа лидеров, которые могут реально претендовать на победу. Понятно, что этот товарищ не входит в группу лидеров», — сказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Американист предположил, что Уэст надеется получить поддержку избирателей на волне непрекращающихся протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.). Они захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

«Может у него [Уэста- прим. ред.] возникло ощущение, что если ты чернокожий, то ты можешь все. В виду этой медийности и влияния информационного общества, когда ты включаешь телевизор, и там везде BLM. Но это не так. Многие думали, что смогут пробиться, тот же миллиардер [Майкл — прим. ред.] Блумберг с огромными ресурсами, или [Берни — прим. ред.] Сандерс, который имел серьезную поддержку. Но все они выбыли из гонки», — рассуждает политолог.

По словам Блохина, выдвижение рэпера кандидатом в президенты свидетельствует об остром политическом кризисе внутри США.

«Когда такие товарищи возникают в качестве кандидатов, это фарс... Американское общество лихорадит. Но я не думаю, что у него есть какие-то перспективы. Люди с более серьезным бэкграундом и ресурсами не смогли. А тут рэпер — и победит? Тогда на американском обществе можно поставить крест»,— резюмировал эксперт.

Уэст объявил о планах баллотироваться в президенты за четыре месяца до выборов — в июле. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»). Президентскую администрацию он пообещал обустроить по образу Ваканды — вымышленной страны из комиксов Marvel.

Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. По последним данным специальной службы исследовательской фирмы SSRS, за Джозефа Байдена в день выборов готовы проголосовать 57% американцев, и лишь 41% хочет поддержать Дональда Трампа.

Второй и последний раунд дебатов между кандидатами состоится 22 октября. Они будут обязаны пройти тестирование на вирус и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Константин Блохин объяснил «Политике Сегодня», почему Байден боится словесной схватки с Трампом. Он также выразил надежду, что вторые дебаты пройдут более мирно, чем дискуссия 29 сентября. Тогда в течение полутора часов участники встречи перебивали друг друга, использовали оскорбительные выражения и бросались обвинениями во лжи.