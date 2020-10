«Боже, храни Америку». Почему веры Уэста недостаточно для победы на выборах

Претендующий на пост президента США рэпер Канье Уэст опубликовал агитационный ролик. В нем популярный музыкант на фоне звездно-полосатого флага задается вопросами о судьбе Америки, лучшей доле для ее народа, справедливости и будущем.

Программа Уэста консервативна: он призывает американцев снова обрести утерянную веру, чаще молиться, чтобы «процветать», и создавать семьи для построения «более сильной страны». В конце ролика Уэст предлагает отдать голос за него.

В подробностях предвыборная программа рэпера раскрыта на сайте kanye2020.country. В частности рэпер ратует за возрождение конституционной приверженности свободе вероисповедания, восстановление национальной экономики и заботу об экологии, говорит о необходимости реформировать образование, а также изменить подход к политике, которая должна обращаться «ко всем американцам одинаково, независимо от расы, цвета или этноса».

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w