Вассерман обвинил НТВ в погоне за «клубничкой» после видео в трусах

Политический консультант, публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман предстал перед зрителями в нижнем белье в передаче «Однажды» на телеканале НТВ. В беседе с «Политикой Сегодня» многократный победитель «Своей игры» объяснил, что выбирал домашнее облачение из соображений комфортной работы.

«Дело в том, что на моем рабочем месте установлено столько разного оборудования, что, когда оно одновременно задействуется, мне жарко. И я действительно хожу в нижнем белье и зачастую даже выхожу встречать гостей в таком виде. Другое дело, что у большинства телерепортеров хватает совести не показывать эти случайные кадры. А товарищи из НТВ оказались, мягко говоря, заинтересованы в "клубничке"», — посетовал он.

Вассерман удивился, что его фигура привлекла столько внимания российских зрителей. Впрочем, подобные кадры на федеральном канале не сильно расстроили политического консультанта.

«Если честно, я не особо возражаю. Я думаю, что моя стройная тушка не настолько эффектна и эротична, чтобы кого-то беспокоить. Разу уж эти кадры попали в репортаж, то и бог с ними», — заявил Вассерман.

Собеседник «Политики Сегодня» добавил, что желание НТВ опубликовать «жареные кадры», скорее, является «их несчастьем, чем моим». Дальнейшее сотрудничество с телеканалом Вассерман не исключил.