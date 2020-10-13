Баку назвал число жертв среди мирного населения Карабаха

Количество жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха увеличилось до 42 человек убитыми, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

В результате боевых действий ранения получили 206 человек. Пострадала инфраструктура и здания, разрушены 1479 зданий, сообщает ведомство. Министерство обороны Армении передавало ранее об обстреле ракетами и артиллерией со стороны азербайджанских сил. Оборонное ведомство Азербайджана объявило в ответ о многочисленных ударах по четырем районам со стороны армянских позиций.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, Баку заявил о провокациях на линии соприкосновения. В Азербайджане, Армении и Нагорно-Карабахской Республике (НКР) было введен военное положение и мобилизация боеспособного мужского населения. Несмотря на попытку достичь соглашения по прекращению огня, стороны продолжают обвинять друг друга во взаимных провокациях.