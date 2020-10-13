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11:30   13 Октября 2020
Армия

Баку назвал число жертв среди мирного населения Карабаха

Баку назвал число жертв среди мирного населения Карабаха

Количество жертв среди мирного населения Нагорного Карабаха увеличилось до 42 человек убитыми, сообщила генпрокуратура Азербайджана.

В результате боевых действий ранения получили 206 человек. Пострадала инфраструктура и здания, разрушены 1479 зданий, сообщает ведомство. Министерство обороны Армении передавало ранее об обстреле ракетами и артиллерией со стороны азербайджанских сил. Оборонное ведомство Азербайджана объявило в ответ о многочисленных ударах по четырем районам со стороны армянских позиций.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября, Баку заявил о провокациях на линии соприкосновения. В Азербайджане, Армении и Нагорно-Карабахской Республике (НКР) было введен военное положение и мобилизация боеспособного мужского населения. Несмотря на попытку достичь соглашения по прекращению огня, стороны продолжают обвинять друг друга во взаимных провокациях.

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Автор: Борис Нестеров
#жертвы #азербайджан #нагорный карабах

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