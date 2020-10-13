Никитин выразил соболезнования семьям жертв стрельбы под Нижним Новгородом

Четыре человека погибли от рук стрелка из Нижегородской области. В связи с этим глава региона Глеб Никитин выразил родственникам жертв трагедии глубокие соболезнования, сообщили в местном правительстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования близким погибших при стрельбе под Нижним Новгородом, которую устроил 18-летний Даниил Монахов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Трагедия случилась 12 октября в городском округе Бор Нижегородской области. Молодой человек открыл огонь из огнестрельного ружья по толпе на общественной остановке, а затем обстрелял пассажирский автобус. От рук злоумышленника пострадали трое, и еще четверо погибли. В числе жертв оказалась бабушка стрелка, с которой юноша повздорил незадолго до преступления. Самого подозреваемого нашли чуть позже мертвым. Обстоятельства инцидента выясняют местные следователи.